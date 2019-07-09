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14:28, 9 июля 2019 735
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В среду рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В среду рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В среду, 10 июля, рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса опубликовали на сайте гордаминистрации.

Из-за опиловки деревьев электроэнергии не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Шаповская, дома с 1 по 88;
  • улица Хиринская, дома с 1 по 26а;
  • улица Коняева, дома с 1 по 59, со 2 по 30, 52, 54;
  • улица Дашковская, дома с 1 по 54;
  • улица Березняковская, дома со 2 по 70 (четная сторона), с 3 по 33 (нечетная сторона);
  • улица Почтовая, дома с 1 по 66;
  • улица 1-й проезд Коняева, дома со 2 по 11;
  • улица 2-й проезд Коняева, дома с 1 по 32;
  • улица 3-й проезд Коняева, дома с 1 по 32;
  • улица 4-й проезд Коняева, дома с 1 по 27;
  • улица 5-й проезд Коняева, дома с 1 по 23;
  • улица Центральная, дома с 1 по 62;
  • улица 1-й Центральный проезд, дома с 1 по 27;
  • улица 2-й Центральный проезд, дома с 1 по 20;
  • улица 3-й Центральный проезд;
  • улица 4-й Центральный проезд;
  • улица Московское шоссе, дома 83, 85;
  • улица Дягилевская, дома с 1 по 53;
  • улица 1-й Дягилевский проезд;
  • улица 2-й Дягилевский проезд;
  • улица 3-й Дягилевский проезд;
  • улица 4-й Дягилевский проезд;
  • улица 5-й Дягилевский проезд;
  • улица 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 19 (нечетная сторона), с 4 по 42 (четная сторона);
  • улица 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по 11.
  • улица Мушковатовская, дома с 1 по 21;
  • улица Парковый проезд, дома с 1 по 34;

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