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20:20, 9 июля 2019 229
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В среду на 11 улицах Солотчи отключат свет

В среду на 11 улицах Солотчи отключат свет

В среду, 10 июля, на 11 улицах Солотчи отключат свет, сообщила пресс-служба администрации города.

Из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • Улица Вольная;
  • Улица Первомайская;
  • Улица Школьная;
  • Улица Гайдара;
  • Улица Порядок;
  • Улица Дачная;
  • Улица Куркова;
  • Улица Почтовая;
  • Улица Железнодорожная;
  • Улица Коммунальная, дома с 1 по 21;
  • Улица Владимирская, дома с 1 по 79; 32а, 100;
  • Площадь Монастырская, дома со 2 по 16.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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