В Шилове ищут родных потерявшего память 84-летнего пенсионера

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В Шилове ищут родных потерявшего память 84-летнего Евгения Испондьярова. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Мужчина с 4 июля находится на вокзале.
Приметы: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые.
Особые приметы: носит усы и бороду.
Одежда: сине-серый свитер, камуфлированные штаны (как на фото).
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