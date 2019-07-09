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8:16, 9 июля 2019 1 035
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В Шилове ищут родных потерявшего память 84-летнего пенсионера

В Шилове ищут родных потерявшего память 84-летнего пенсионера

В Шилове ищут родных потерявшего память 84-летнего Евгения Испондьярова. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Рязань».

Мужчина с 4 июля находится на вокзале.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые.

Особые приметы: носит усы и бороду.

Одежда: сине-серый свитер, камуфлированные штаны (как на фото).

Информацию можно сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


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