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16:41, 9 июля 2019 133
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В Рязанской области начали ремонт дороги к парку «Мещера»

В Рязанской области начали ремонт дороги к парку «Мещера»

В Рязанской области начали ремонт дороги к парку «Мещера», сообщил сайт регионального минтранса.

Основной этап работ начался на трассе Спас-Клепики — Рязань (на двух участках — вблизи населенных пунктов Кельцы и Полково) в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На объектах сняли старое покрытие, продолжаются работы по выравниванию слоя из асфальта.

Кроме того, подрядной организации предстоит уложить новое покрытие общей протяженностью восемь километров на площади более 74 тысяч квадратных метров, укрепить обочины щебнем, установить 72 новых дорожных знака, заменить три павильона на автобусных остановках и нанести разметку из износостойких материалов.

После окончания работ трассу Спас-Клепики — Рязань приведут в нормативное состояние на всем протяжении — 66,3 километров.

Ремонт планируют завершить к августу 2019 года.


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