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13:24, 9 июля 2019 98
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В Обнинске на День города выступят Дима Билан и Макс Барских

В Обнинске на День города выступят Дима Билан и Макс Барских

Фото: Ru.wikipedia.org

В Обнинске на День города, 27 июля, выступят Дима Билан и Макс Барских. Об этом сообщил сайт первого наукограда России.

Помимо этого, для жителей выступят группы La Bouche (США), Сора́йя (Испания, участница конкурса «Евровидение — 2009»).

В этом году День города в Обнинске пройдет под знаком м 65-летию пуска первой в мире атомной электростанции и включает в себя различные выставки, фестиваль художников, спортивные соревнования и концерты.

Мероприятия будут проходить весь июль, основным днем торжеств станет 27 июля.


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