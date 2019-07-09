В Обнинске на День города выступят Дима Билан и Макс Барских

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
В Обнинске на День города, 27 июля, выступят Дима Билан и Макс Барских. Об этом сообщил
Помимо этого, для жителей выступят группы La Bouche (США), Сора́йя (Испания, участница конкурса «Евровидение — 2009»).
В этом году День города в Обнинске пройдет под знаком м 65-летию пуска первой в мире атомной электростанции и включает в себя различные выставки, фестиваль художников, спортивные соревнования и концерты.
Мероприятия будут проходить весь июль, основным днем торжеств станет 27 июля.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа ремонт фонтана у рязанского «Олимпийского» требуется около трех миллионов
|
cледующая новость →СМИ опубликовали текст предсмертной записки Сергея Яковлева
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.