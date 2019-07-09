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14:58, 9 июля 2019 110
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В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции

В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции

Фото: Pixabay.com

В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил столичный следком.

Накануне женщине 1981 года рождения делали плановую операцию. Она скончалась во время вмешательства.

Следователи начали проверку.


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