В Липецке создадут реестр «неправильных» питейных заведений

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В домах Липецка будут закрывать пивные бары. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Аверов, передает
Для закрытия питейных заведений сформируют реестр недобросовестных организаций, которые нарушают социальные и санитарные нормы. В него войдут заведения, на которые пожаловались жители.
Разрешение на плановую проверку выдаст прокуратура.
По результатам в суд направят требование закрыть заведение. В данный момент на сайт врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова поступило 75 жалоб на пивные.
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