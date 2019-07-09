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9:57, 9 июля 2019 162
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В Липецке создадут реестр «неправильных» питейных заведений

В Липецке создадут реестр «неправильных» питейных заведений

В домах Липецка будут закрывать пивные бары. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Аверов, передает LipetskMedia.

Для закрытия питейных заведений сформируют реестр недобросовестных организаций, которые нарушают социальные и санитарные нормы. В него войдут заведения, на которые пожаловались жители.

Разрешение на плановую проверку выдаст прокуратура.

По результатам в суд направят требование закрыть заведение. В данный момент на сайт врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова поступило 75 жалоб на пивные.


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