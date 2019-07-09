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В Калужской области машина улетела в реку с трассы. ДТП произошло утром во вторник, 9 июля, на 82 километре дороги А130 Москва-Рославль в Жуковском районе в черте деревни Папино,
По предварительной информации, водитель SsangYong ехал со стороны Москвы и на крутом спуске не справился с управлением. Очевидцы отметили, что автомобиль ехал на высокой скорости. Машина вылетела с трассы и упала в реку Нару.
Водителя зажало в салоне, его пришлось доставать сотрудникам МЧС. Его доставили в больницу.
По предварительной информации, мужчина был пьян.
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