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15:19, 9 июля 2019 1 257

В честь открытия «Галамарта» в Рязани покупателям пообещали трехдневные скидки

В честь открытия «Галамарта» в Рязани покупателям пообещали трехдневные скидки

В честь открытия в Рязани магазина постоянных распродаж «Галамарт» покупателям пообещали скидки. 12, 13 и 14 июля рязанцы смогут приобрести товары по «шок-ценам».

Так, 12 июля подушка или матрас для плавания будут стоить 99 рублей. 13 июля швабру или три килограмма стирального порошка можно будет купить 99 рублей. 14 июля оцинкованное ведро обойдется покупателям в 77 рублей, а электрический чайник — в 199 рублей.

Кроме того, в каждый из этих дней в 19:00 посетители магазина смогут получить подарочные сертификаты на пять, десять и пятнадцать тысяч рублей.

«Галамарт» находится в ТРЦ «Виктория Плаза» на Первомайском проспекте, 70 корпус 1. Здесь представлены более семи тысяч товаров для дома и кухни — инструменты, техника, посуда, игрушки и многое другое.

«Здесь можно купить все необходимое для дома, причем намного дешевле, чем в других магазинах. Кроме того, в „Галамарте“ регулярно действуют акции, скидки и распродажи», — отметили представители магазина.

«Галамарт» работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Праздничное открытие 12, 13 и 14 июля состоится с 10:00 до 19:00.


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