Туляки пожаловались губернатору на проблемы с водоснабжением

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел жалобы горожан на проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил
Жители дома № 109-А по проспекту Ленина сообщили, что уже пять лет испытывают проблемы с водоснабжением: напор воды слабый, в выходные ее нет вообще.
Как сообщил замглавы администрации Тулы Владислав Галкин, на настоящий момент в городе решили заменить насосное оборудование, что позволит увеличить подачу водоснабжения в южную часть города до 6300 кубометров в сутки.
Также он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос строительства насосной станции на 12 000 кубометров. Проект планируют реализовать до конца 2020 года.
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