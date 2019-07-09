Туляк выставил на «Авито» свою ногу за 150 тысяч

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Туляк выставил на продажу свою ногу за 150 тысяч рублей. Объявление
По словам продавца, нога в хорошем состоянии.
«Продам ногу. Пробег родной 28 лет. Не хрустит, не стучит. В хорошем состоянии. Продаю, так как подарили другую. Глупых вопросов не задавать. Для тех, кто понимает», — написал автор.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.