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15:34, 9 июля 2019 210
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Тульский сенатор попал в список богатейших чиновников по версии «Форбс»

Тульский сенатор попал в список богатейших чиновников по версии «Форбс»

Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев попал в список 100 самых богатых чиновников по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Савельев оказался на 79 месте с доходом в 188,54 млн рублей.

Это единственный тульский чиновник, попавший в список Forbes.

Фото ti71.ru


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