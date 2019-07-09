Тульский сенатор попал в список богатейших чиновников по версии «Форбс»

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Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев попал в список 100 самых богатых чиновников по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала.
Савельев оказался на 79 месте с доходом в 188,54 млн рублей.
Это единственный тульский чиновник, попавший в список Forbes.
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