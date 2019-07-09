Тело утонувшего в Оке рязанца нашли спустя четыре дня

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во вторник, 9 июля, из Оки у села Кузьминское Рыбновского района подняли тело мужчины. Труп обнаружили в 12:10, сообщила
Мужчина
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