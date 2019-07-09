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12:59, 9 июля 2019 842
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Тело утонувшего в Оке рязанца нашли спустя четыре дня

Тело утонувшего в Оке рязанца нашли спустя четыре дня

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Во вторник, 9 июля, из Оки у села Кузьминское Рыбновского района подняли тело мужчины. Труп обнаружили в 12:10, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Мужчина утонул 6 июля. К его поискам привлекали 30 человек, 13 единиц техники и три лодки.


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