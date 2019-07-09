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13:41, 9 июля 2019 239
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Технопарк в Киржаче попал в топ-7 проектов, которые рекомендовали поддержать из бюджета России

Технопарк в Киржаче попал в топ-7 проектов, которые рекомендовали поддержать из бюджета России

Заявка Владимирской области на финансирование затрат по развитию технопарка «ИКСЭЛ» в Киржаче попала в топ-7 проектов, которые рекомендовали поддержать из бюджета России. Об этом сообщил «Зебра ТВ».

Всего на субсидирование из федерального бюджета затрат по созданию и развитию технопарков подали 18 заявок из 13 регионов России. По итогам Минэкономразвития рекомендовали поддержать семь из них.

Заявки претендуют более чем на 2,8 миллиарда из федерального бюджета в 2020—2021 годах.

Проекты предполагают создание более 220 квадратных метров офисных лабораторных, производственных и складских площадей и создание более 1,6 тысячи рабочих мест.

В создание площадки во Владимирской области уже вложили больше 2,2 миллиарда частных инвестиций. Общая площадь территории более 18 гектаров. Допустимый класс опасности предприятий — III, IV и V.

Технопарк расположен в пяти километрах от центра города Киржача, в пяти километрах от железной дороги и в 150 километрах от ближайшего аэропорта.

Из 3 миллиардов бюджетных денег технопарку «ИКСЭЛ» во Владимирской области может достаться 500 миллионов рублей.


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