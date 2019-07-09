Технопарк в Киржаче попал в топ-7 проектов, которые рекомендовали поддержать из бюджета России

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Заявка Владимирской области на финансирование затрат по развитию технопарка «ИКСЭЛ» в Киржаче попала в топ-7 проектов, которые рекомендовали поддержать из бюджета России. Об этом сообщил «
Всего на субсидирование из федерального бюджета затрат по созданию и развитию технопарков подали 18 заявок из 13 регионов России. По итогам Минэкономразвития рекомендовали поддержать семь из них.
Заявки претендуют более чем на 2,8 миллиарда из федерального бюджета в 2020—2021 годах.
Проекты предполагают создание более 220 квадратных метров офисных лабораторных, производственных и складских площадей и создание более 1,6 тысячи рабочих мест.
В создание площадки во Владимирской области уже вложили больше 2,2 миллиарда частных инвестиций. Общая площадь территории более 18 гектаров. Допустимый класс опасности предприятий — III, IV и V.
Технопарк расположен в пяти километрах от центра города Киржача, в пяти километрах от железной дороги и в 150 километрах от ближайшего аэропорта.
Из 3 миллиардов бюджетных денег технопарку «ИКСЭЛ» во Владимирской области может достаться 500 миллионов рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьФутболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
|
cледующая новость →Рязанские врачи впервые прооперировали пациента с редким заболеванием мозга
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.