Суд запретил гей-парад в Гусь-Хрустальном

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В Гусь-Хрустальном городском суд признал законным отказ горадминистрации в проведении гей-парада и митингов ЛГБТ. Об этом пишут «
Месяц назад администрация Гусь-Хрустального получила уведомления о трех мероприятиях, запланированных на 22 июня: гей-парад и два ЛГБТ-митинга.
Мероприятия запретили из-за запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Активисты обратились в суд, чтобы признать решение незаконным.
Суд счел доводы организаторов необоснованными, поскольку митинги и шествия с численностью участников до 300 человек возможно провести только на улицах города, а значит на мероприятии будут присутствовать несовершеннолетние, что нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения среди подростков.
Решение суда в законную силу не вступило.
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