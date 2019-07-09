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11:15, 9 июля 2019 371
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Суд запретил гей-парад в Гусь-Хрустальном

Суд запретил гей-парад в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном городском суд признал законным отказ горадминистрации в проведении гей-парада и митингов ЛГБТ. Об этом пишут «Владимирские ведомости».

Месяц назад администрация Гусь-Хрустального получила уведомления о трех мероприятиях, запланированных на 22 июня: гей-парад и два ЛГБТ-митинга.

Мероприятия запретили из-за запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Активисты обратились в суд, чтобы признать решение незаконным.

Суд счел доводы организаторов необоснованными, поскольку митинги и шествия с численностью участников до 300 человек возможно провести только на улицах города, а значит на мероприятии будут присутствовать несовершеннолетние, что нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения среди подростков.

Решение суда в законную силу не вступило.


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