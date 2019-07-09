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11:49, 9 июля 2019 159

Стартовал новый этап конкурса от «Зеленого сада» «Работа строителей глазами рязанских художников»

Стартовал новый этап конкурса от «Зеленого сада» «Работа строителей глазами рязанских художников»

Продолжается совместный проект ГК «Зеленый сад» и Рязанского союза художников «Работа строителей глазами рязанских художников». Творческий конкурс проходит в несколько этапов.

Первый из них — «Строитель — возводящий города» — приурочили ко Дню Защитника Отечества. Работы рязанских художников оценили посетители сайта «Зеленого сада».

Второй этап — «Женщина — строитель очага» — посвятили представительницам прекрасного пола. Оценить полотна также можно на сайте.

Финалом проекта станет выбор лучшей работы 8 августа, в День строителя. Выставка картин и награждение участников проекта пройдут в зале музыкального театра.


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