Стартовал новый этап конкурса от «Зеленого сада» «Работа строителей глазами рязанских художников»

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Продолжается совместный проект ГК «Зеленый сад» и Рязанского союза художников «Работа строителей глазами рязанских художников». Творческий конкурс проходит в несколько этапов.
Первый из них — «Строитель — возводящий города» — приурочили ко Дню Защитника Отечества. Работы рязанских художников оценили посетители сайта «Зеленого сада».
Второй этап — «Женщина — строитель очага» — посвятили представительницам прекрасного пола. Оценить полотна также можно на
Финалом проекта станет выбор лучшей работы 8 августа, в День строителя. Выставка картин и награждение участников проекта пройдут в зале музыкального театра.
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