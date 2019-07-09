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14:28, 9 июля 2019 2 194
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Сергея Яковлева похоронили на Скорбященском кладбище

Сергея Яковлева похоронили на Скорбященском кладбище

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 9 июля, главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева похоронили на Скорбященском кладбище за мемориалом ленинградцам-блокадникам.

С Яковлевым простились представители органов власти, депутаты, горожане, родственники и друзья. Усопшего почтили минутой молчания и троекратными залпами.

Напомним, о смерти Сергея Яковлева стало известно в субботу, 6 июля.

Позже во властных структурах региона рассказали о факте самоубийства, а в СМИ появилась новая версия смерти Яковлева.

СМИ также сообщили, что чиновник оставил предсмертную записку. Ее содержание появилось в сети.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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