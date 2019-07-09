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18:08, 9 июля 2019 95
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Самый титулованный клуб Португалии заинтересовался футболистом «Рязани»

Самый титулованный клуб Португалии заинтересовался футболистом «Рязани»

Лиссабонская «Бенфика» заинтересовалась 17-летним полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным, пишет «Чемпионат».

Кроме того, на футболиста претендует ряд клубов Российской Премьер-Лиги в виду нового лимита на легионеров.

В декабре прошлого года Сентюрин находился на просмотре в сербской «Црвене Звезде».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах второго дивизиона (четыре — в основном составе), в которых забил один гол.

Контракт игрока с рязанским клубом действителен до лета 2020 года.


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