Самый титулованный клуб Португалии заинтересовался футболистом «Рязани»

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Лиссабонская «Бенфика» заинтересовалась 17-летним полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным, пишет «
Кроме того, на футболиста претендует ряд клубов Российской Премьер-Лиги в виду нового лимита на легионеров.
В декабре прошлого года Сентюрин находился на
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах второго дивизиона (четыре — в основном составе), в которых забил один гол.
Контракт игрока с рязанским клубом действителен до лета 2020 года.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.