Рязанские врачи впервые прооперировали пациента с редким заболеванием мозга

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Врачи рязанской ОКБ впервые прооперировали пациента с редким заболеванием — аневризмой интракраниального отдела позвоночной артерии. Об этом сообщил
«Отдел мозга, в котором нам предстояло работать, имеет ограниченное пространство и содержит жизненно важные структуры, такие как ствол мозга и черепно-мозговые нервы», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением №1 Андрей Косолапов.
Операцию провели под руководством заведующего нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Склифосовского Виктора Лукьянчикова.
После этого пациента перевели из реанимации. По словам специалистов, послеоперационный период требует тщательного наблюдения и длительной реабилитации.
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