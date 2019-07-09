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Фото: Издательство «Пресса»
Рязанцы прошли крестным ходом в честь Тихвинской иконы Божией матери к святому источнику, который находится на территории Кирицкого лесопарка., пишет ИД «
Храм посетил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Владыка возглавил торжественное богослужение, после которого начался крестный ход.
Священники совершили водосвятный молебен в честь Пресвятой Богородицы, окропили участников крестного хода святой водой. Участников угощали горячим чаем с пирогами и гречневой кашей.
Каждый год 9 июля в храм Воскресения Словущего села Сушки Спасского района приезжают священнослужители, казаки, кадеты из поселка Лесной Шиловского района и паломники.
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