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18:56, 9 июля 2019 218
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Рязанцев пригласили на «словесный баттл» и фотофестиваль. Программа

Рязанцев пригласили на «словесный баттл» и фотофестиваль. Программа

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на мероприятия, проводимые в рамках Фестивального лета. Программу опубликовали на сайте городской администрации.

В среду, 10 июля, в 15:00 в арт-пространстве «Подвал» пройдет выставка работ Ольги Джафаровой «Подворотни Рязани». Официальное открытие выставки состоится в 19.00.

В это же время там пройдет лекция от дизайнера Татьяны Закурдаевой на тему «Кастомайзинг сумок». На лекции она расскажет, как преобразить модели сумок. В рамках лекции также пройдет мастер-класс, где посетители смогут создать аксессуары, изготовленные своими руками. Чтобы принять участие в мастер-классе необходимо зарегистрироваться.

В четверг, 11 июля, покажут спектакль на «Театр на экране» Московского театра Сатиры «Счастливцев-Несчастливцев» по пьесе Григория Горина. Режиссер-постановщик — Сергей Арцибашев, в главных ролях: Михаил Державин и Александр Ширвиндт. Место проведения — Кремлевский сквер — справа от входа со стороны площади Соборной. Начало показа в 21:00.

В пятницу, 12 июля, в 18:00 на Почтовой пройдет фотофестиваль «Объективное мнение». В рамках праздника пройдут тематические фотосушки на темы: «Чувства», «Мы этого не замечали», «Геометрия городской среды», «Другая красота», «Ветер странствий». Гости праздника смогут проголосовать за понравившиеся фотографии. Оно стартует в 18:00 и продлится до 19:30. Победитель получит приз от партнеров фестиваля.

На главной сцене выступят яркие артисты нашего города: Маша Фокс, Виолетта Лихачева, Антон Гриднев, Лидия Лощинина, Дарья Маликова, детский музыкальный театр «Созвездие Добра», кавер-группа «Мохито».

В субботу, 13 июля, в 18:00 на Лыбедском бульваре в рамках молодежного проекта «Арт-Субботник» пройдет конкурс поэзии «Словесный баттл». Молодые поэты выступят в нескольких номинациях перед жюри и публикой. По итогам конкурсантам им вручат подарки от спонсоров.

В воскресенье, 14 июля, в 18:00 на танцверанде ЦПКиО пройдет концерт «Музыка лета» с участием городских коллективов. На сцене выступят ансамбль народной песни «Рушники», солистка народного ансамбля «Калина» Наталья Тяглова, Александр Фирсов, Валерия Накапкина.


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