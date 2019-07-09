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12:24, 9 июля 2019 394

РНПК внедрила систему «цифровой завод» в установку гидроочистки дизтоплива

РНПК внедрила систему «цифровой завод» в установку гидроочистки дизтоплива

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», модернизировала автоматизированную систему управления технологическим процессом установки гидроочистки дизельного топлива. Так предприятие продолжает поэтапное формирование информационной системы «цифровой завод».

Современный аппаратно-приборный комплекс предприятия и «цифровые» решения позволили интегрировать установку в единую систему управления РНПК.

Теперь все параметры сложного технологического процесса поступают в базу данных, а функции самодиагностики оценивают техническое состояние оборудования и оперативно корректируют его работу. В случае обнаружения отклонений в работе установки от заданных параметров система позволяет перевести технологический процесс в безопасный режим.

Поддержание оптимального режима работы установки гидроочистки дизельного топлива способствует улучшению качества выпускаемой продукции и повышению энергоэффективности.

Кроме того, установку перевели на трехлетний межремонтный пробег, что значительно улучшило экономические показатели эксплуатации объекта.

На установке гидроочистки дизельного топлива производительностью два миллиона тонн в год осуществляется каталитическая очистка нефтяных дистиллятов от сернистых, азотистых и кислородных соединений. В результате повышаются стабильность и цетановое число топлива, понижаются вязкость и температура застывания топлива, а экологические показатели продукта соответствуют высшему стандарту.

Важным элементом Стратегии «Роснефть 2022» называют цифровизацию и ускоренное технологическое развитие во всех областях деятельности компании. Реализуемые системы «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят перейти на качественно новый уровень современного информационного бизнеса, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери.

РНПК проводит поэтапное техническое развитие производства и совершенствование технологических процессов. В 2019 году на установке каталитического риформинга заменили реакторы на блоках риформинга и гидроочистки. Это позволило вырабатывать компонент автобензина с октановым числом до 97 пунктов, а также наладить выпуск нового высокооктанового бензина «Евро 6».

Кроме этого, на предприятии установлены новые современные резервуары с системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов.


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