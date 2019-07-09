РНПК внедрила систему «цифровой завод» в установку гидроочистки дизтоплива

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», модернизировала автоматизированную систему управления технологическим процессом установки гидроочистки дизельного топлива. Так предприятие продолжает поэтапное формирование информационной системы «цифровой завод».
Современный аппаратно-приборный комплекс предприятия и «цифровые» решения позволили интегрировать установку в единую систему управления РНПК.
Теперь все параметры сложного технологического процесса поступают в базу данных, а функции самодиагностики оценивают техническое состояние оборудования и оперативно корректируют его работу. В случае обнаружения отклонений в работе установки от заданных параметров система позволяет перевести технологический процесс в безопасный режим.
Поддержание оптимального режима работы установки гидроочистки дизельного топлива способствует улучшению качества выпускаемой продукции и повышению энергоэффективности.
Кроме того, установку перевели на трехлетний межремонтный пробег, что значительно улучшило экономические показатели эксплуатации объекта.
На установке гидроочистки дизельного топлива производительностью два миллиона тонн в год осуществляется каталитическая очистка нефтяных дистиллятов от сернистых, азотистых и кислородных соединений. В результате повышаются стабильность и цетановое число топлива, понижаются вязкость и температура застывания топлива, а экологические показатели продукта соответствуют высшему стандарту.
Важным элементом Стратегии «Роснефть 2022» называют цифровизацию и ускоренное технологическое развитие во всех областях деятельности компании. Реализуемые системы «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят перейти на качественно новый уровень современного информационного бизнеса, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери.
РНПК проводит поэтапное техническое развитие производства и совершенствование технологических процессов. В 2019 году на установке каталитического риформинга заменили реакторы на блоках риформинга и гидроочистки. Это позволило вырабатывать компонент автобензина с октановым числом до 97 пунктов, а также наладить выпуск нового высокооктанового бензина «Евро 6».
Кроме этого, на предприятии установлены новые современные резервуары с системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов.
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