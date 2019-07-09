Ремонт улицы Грибоедова в очередной раз продлили. Схема движения транспорта

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Сроки ремонта улицы Грибоедова в очередной раз продлили. Теперь завершить работы должны будут к 24:00 20 июля, сообщила
До этого времени движение транспорта будет перекрыто на участке от дома №24 дома №14.
Движение общественного транспорта организуют следующим образом:
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