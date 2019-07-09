Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:13, 9 июля 2019 707
 0    0

Ремонт улицы Грибоедова в очередной раз продлили. Схема движения транспорта

Ремонт улицы Грибоедова в очередной раз продлили. Схема движения транспорта

Сроки ремонта улицы Грибоедова в очередной раз продлили. Теперь завершить работы должны будут к 24:00 20 июля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

До этого времени движение транспорта будет перекрыто на участке от дома №24 дома №14.

Движение общественного транспорта организуют следующим образом:

  • автобусы №23 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы №10 из Московского района следуют до остановки «Библиотека имени Горького» по своему маршруту далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «площадь Попова», в прямом и в обратном направлении;
  • троллейбусы №3 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • маршрутки №№65, 99 при движении из города по улице Свободы от остановки «Рязанский государственный университет» следуют по улице Свободы, Окскому проезду, улице Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам. При движении в город по Касимовскому шоссе от остановки «Мясокомбинат» следуют по улице Есенина, Окскому проезду, улице Свободы, далее по своим маршрутам;
  • маршрутки №66 на участке пути между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» следуют по улицам Ленина, Есенина в прямом и обратном направлении.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 56 553
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 977
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 22 268
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
20:14, 6 июля 2019 21 581
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
13:30, 6 июля 2019 19 674
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
Все новости
Форум