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16:04, 9 июля 2019 193

Потребителей «Рязаньэнерго» предупредили о смертельной опасности электричества

Потребителей «Рязаньэнерго» предупредили о смертельной опасности электричества

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили жителям области о необходимости соблюдения правил поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются метру по обе стороны линии.

«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — отметили энергетики.

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещено:

  • разбивать в охранных зонах палаточные лагеря и устраивать пикники;
  • строить, ремонтировать, реконструировать или сносить здания и сооружения, а также размещать торговые точки, полевые станы, загоны для скота, свалки для мусора, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. Энергетики должны иметь беспрепятственный доступ к энергообъектам для обеспечения их пожарной безопасности, обслуживания и ремонта;
  • складировать или размещать хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных;
  • сажать и вырубать деревья и кустарники;
  • выполнять монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров, проезжать на машинах и механизмах, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. Случайное касание провода оборудованием, кузовом крупногабаритной техники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно для человека: выходя из машины, водитель получает серьезную ожоговую траву или погибает на месте от действия электротока.

«Рязаньэнерго» предупреждает: «Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!»

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


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