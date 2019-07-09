Потребителей «Рязаньэнерго» предупредили о смертельной опасности электричества

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Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили жителям области о необходимости соблюдения правил поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).
Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются метру по обе стороны линии.
«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — отметили энергетики.
В охранных зонах ЛЭП категорически запрещено:
«Рязаньэнерго» предупреждает: «Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!»
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-100-33-00, а также по телефону
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