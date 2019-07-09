Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:02, 9 июля 2019 100
 0    0

Пьяный рязанец украл у пенсионерки деньги и лекарства в супермаркете

Пьяный рязанец украл у пенсионерки деньги и лекарства в супермаркете

В Рязани задержали мужчину, который украл десять тысяч рублей и лекарства у 82-летней пенсионерки. Инцидент произошел в магазине на улице Татарской, пишет пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что женщина пришла в супермаркет и положила свою сумку в камеру хранения. Когда она вернулась из торгового зала, увидела, что ячейка пуста.

Администратор магазина отметила, что в магазин заходил пьяный мужчина, который также оставил пакет в камере хранения.

Затем посетитель вызвал администратора и заявил, что не может открыть шкафчик, на котором не оказалось номерка. Представитель магазина запасным ключом открыла камеру, из которой посетитель забрал сумку и ушел.

«Оказалось, что сумка принадлежала пенсионерке, а пакет мужчины остался в соседней камере. Все выглядело так, как будто выпивший мужчина по ошибке пытался открыть другую ячейку, а затем автоматически забрал чужую вещь», — рассказали полицейские.

Стражам порядка удалось установить личность злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Они выяснили адрес мужчины, проживающего на улице Стройкова, и застали его в квартире. Похищенное изъяли.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 56 549
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 977
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 22 264
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
20:14, 6 июля 2019 21 579
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
13:30, 6 июля 2019 19 674
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
Все новости
Форум