Пьяный рязанец украл у пенсионерки деньги и лекарства в супермаркете

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В Рязани задержали мужчину, который украл десять тысяч рублей и лекарства у 82-летней пенсионерки. Инцидент произошел в магазине на улице Татарской, пишет пресс-служба регионального УМВД.
Выяснилось, что женщина пришла в супермаркет и положила свою сумку в камеру хранения. Когда она вернулась из торгового зала, увидела, что ячейка пуста.
Администратор магазина отметила, что в магазин заходил пьяный мужчина, который также оставил пакет в камере хранения.
Затем посетитель вызвал администратора и заявил, что не может открыть шкафчик, на котором не оказалось номерка. Представитель магазина запасным ключом открыла камеру, из которой посетитель забрал сумку и ушел.
«Оказалось, что сумка принадлежала пенсионерке, а пакет мужчины остался в соседней камере. Все выглядело так, как будто выпивший мужчина по ошибке пытался открыть другую ячейку, а затем автоматически забрал чужую вещь», — рассказали полицейские.
Стражам порядка удалось установить личность злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Они выяснили адрес мужчины, проживающего на улице Стройкова, и застали его в квартире. Похищенное изъяли.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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