Новый взгляд на пространство. Рязанцам рассказали о High Flat от «Зеленого сада»

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Верхние жилые этажи домов в ЖК «Еврокласс 1 и 2» отличаются от остальных объемными архитектурными элементами. Здесь располагаются просторные квартиры High Flat с большими окнами, открывающими виды на панораму поймы Оки и городские кварталы.
ГК «
«Благодаря увеличенным размерам окон и потокам высотой 3,05 метра в таких квартирах на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Больше возможностей появится и для индивидуального дизайна квартиры, ее SMART-зонирования на двух уровнях», — рассказали в компании.
Количество квартир High Flat на верхних этажах ЖК «Еврокласс 1 и 2» в Кальном ограничено.
«Успейте сделать выбор в пользу современного и комфортного жилья, которое будет долгие годы радовать своим впечатляющим пространством!» — призвали рязанцев представители «Зеленого сада».
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