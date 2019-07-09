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15:35, 9 июля 2019 403

Новый взгляд на пространство. Рязанцам рассказали о High Flat от «Зеленого сада»

Новый взгляд на пространство. Рязанцам рассказали о High Flat от «Зеленого сада»

Верхние жилые этажи домов в ЖК «Еврокласс 1 и 2» отличаются от остальных объемными архитектурными элементами. Здесь располагаются просторные квартиры High Flat с большими окнами, открывающими виды на панораму поймы Оки и городские кварталы.

ГК «Зеленый сад» предлагает покупателям квартир получить визуальные и функциональные преимущества расширенного пространства High Flat.

«Благодаря увеличенным размерам окон и потокам высотой 3,05 метра в таких квартирах на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Больше возможностей появится и для индивидуального дизайна квартиры, ее SMART-зонирования на двух уровнях», — рассказали в компании.

Количество квартир High Flat на верхних этажах ЖК «Еврокласс 1 и 2» в Кальном ограничено.

«Успейте сделать выбор в пользу современного и комфортного жилья, которое будет долгие годы радовать своим впечатляющим пространством!» — призвали рязанцев представители «Зеленого сада».


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