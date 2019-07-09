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11:48, 9 июля 2019 104
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Новостройкам в центре Калуги ограничат высоту

Новостройкам в центре Калуги ограничат высоту

Начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун Калуги предложила ввести правила, ограничивающие этажность новостроек, растущих в районах с более низкими домами. Об этом сообщила ГТРК «Калуга».

Вопрос «свечек», возвышающихся на фоне окружающих построек в Калуге не впервые возник в городе.

В этот раз жители пятиэтажек на улице Белинского попросили проверить законность стройки 25-этажного дома. Калужане организовали сбор подписей, обращение уже подписали 125 человек.

Как позже сообщили в городской управе Калуги, разрешение на строительство дома выдали в соответствии с Градостроительным кодексом.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Ковтун предложила уменьшить этажность зданий, получивших «прописку» на уже застроенной менее высокими зданиями территории.

Городской голова Дмитрий Разумовский эту идею поддержал.

Фото ГТРК «Калуга»


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