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14:00, 9 июля 2019 419
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Незаконно живший в чужой квартире рязанец отделался обязательными работами

Незаконно живший в чужой квартире рязанец отделался обязательными работами

Фото: Pixabay.com

Незаконно живший в чужой квартире рязанец отделался обязательными работами. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В сентябре 2018 года житель Александро-Невского района предложил знакомой отремонтировать ее квартиру, попросив разрешения временно пожить там. Женщина согласилась. Через два месяца она выяснила, что мужчина не начал ремонт, пил алкоголь и не оплачивал коммунальные услуги. Рязанка отобрала у приятеля ключи и отдала их соседке. Тот обманом получил ключи и вновь стал жить в квартире. В мае 2019 года хозяйка узнала об этом и обратилась в полицию.

Злоумышленника признали виновным по части 1 статьи 139 УК («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица») и приговорили к 120 часам обязательных работ.


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