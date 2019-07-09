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Фото: Pixabay.com
Незаконно живший в чужой квартире рязанец отделался обязательными работами. Об этом
В сентябре 2018 года житель Александро-Невского района предложил знакомой отремонтировать ее квартиру, попросив разрешения временно пожить там. Женщина согласилась. Через два месяца она выяснила, что мужчина не начал ремонт, пил алкоголь и не оплачивал коммунальные услуги. Рязанка отобрала у приятеля ключи и отдала их соседке. Тот обманом получил ключи и вновь стал жить в квартире. В мае 2019 года хозяйка узнала об этом и обратилась в полицию.
Злоумышленника признали виновным по части 1 статьи 139 УК («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица») и приговорили к 120 часам обязательных работ.
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