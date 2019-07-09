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16:38, 9 июля 2019 119
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На трассе Тамбов-Шацк произошло массовое ДТП. Фото

На трассе Тамбов-Шацк произошло массовое ДТП. Фото

Во вторник, 8 июля, около 11 часов на 40-м километре дороги «Тамбов-Шацк». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель Suzuki Vitara 1985 года рождения при обгоне врезался в Renault Sandero, который двигался по «встречке». За рулем последнего была женщина 1993 года рождения. Также Suzuki столкнулся с Volga Siber, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения.

После столкновения Renault врезался в Chevrolet Cruze, за рулем которого был 1983 года рождения.

В ДТП пострадали водитель Renault и пассажиры Volga Siber — женщины 1976, 1996 годов рождения и трехлетний мальчик, а также водитель, женщина и девятилетний мальчик, которые ехали в Suzuki Vitara.

Пострадавших доставили в больницу.

Фото с сайта УМВД по Тамбовской области


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