На трассе Тамбов-Шацк произошло массовое ДТП. Фото

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Во вторник, 8 июля, около 11 часов на 40-м километре дороги «Тамбов-Шацк». Об этом сообщила
Водитель Suzuki Vitara 1985 года рождения при обгоне врезался в Renault Sandero, который двигался по «встречке». За рулем последнего была женщина 1993 года рождения. Также Suzuki столкнулся с Volga Siber, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения.
После столкновения Renault врезался в Chevrolet Cruze, за рулем которого был 1983 года рождения.
В ДТП пострадали водитель Renault и пассажиры Volga Siber — женщины 1976, 1996 годов рождения и трехлетний мальчик, а также водитель, женщина и девятилетний мальчик, которые ехали в Suzuki Vitara.
Пострадавших доставили в больницу.
Фото с
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