На ремонт фонтана у рязанского «Олимпийского» требуется около трех миллионов

На ремонт фонтана и каскада возле дворца спорта «Олимпийский» требуется порядка трех миллионов рублей. Об этом корреспонденту RZN.info рассказал начальник ремонтно-строительного участка Александр Чикилев во вторник, 9 июля.

По словам Чикилева, фонтан, расположенный на территории перед спорткомплексом, отключили из-за аварийного состояния. В последний раз его включали два года назад на День Победы.

Собеседник отметил, что для запуска фонтана необходимо отремонтировать все коммуникации, а также сделать гидроизоляцию чаши.

«Там много механизмов: электромоторы, сантехнические трубы, освещение — все это требует замены и ремонта. Это очень дорогостоящее мероприятие, таких средств у нас пока не запланировано. На ремонт фонтана и каскада нужно около трех миллионов», — сказал начальник ремонтно-строительного участка.

Внешнее облагораживание каскада планируется осуществить до 20 июля. Александр Чикилев отметил, что обвалившуюся плитку заменят на более дешевые материалы.

«Вид будет приемлемый. Но таких средств, чтобы отремонтировать его на должном уровне, каким он был с самого начала, у нас нет», — подчеркнул Чикилев.

Также на территории перед спорткомплексом планируется заменить обвалившуюся гранитную облицовку. «Гранитная облицовка отваливается, потому что изначально был сделан некачественный монтаж. Зимой попадает вода и потом все это разрывает. Такой облицовки уже не выпускают, мы делаем все из подручных материалов», — пояснил начальник ремонтно-строительного участка.

В заключение он отметил, что подобные работы проводятся ежегодно в летний период. В первую очередь они направлены на поддержание в нужном состоянии здания дворца, а лишь затем на облагораживание территории.