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9:25, 9 июля 2019 1 208
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На парковке у «Глобуса» дрифтер на «семерке» врезался во внедорожник 1

На парковке у «Глобуса» дрифтер на «семерке» врезался во внедорожник

На парковке у «Глобуса» дрифтер на «семерке» врезался во внедорожник. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Судя по комментариям к снимкам, авария произошла в понедельник, 8 июля, примерно в 22:30. Анонимный автор снимка отметил, что за рулем «ВАЗ-2107» был 19-летний юноша.

Подробности уточняются.


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1 неделя назад
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