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На парковке у «Глобуса» дрифтер на «семерке» врезался во внедорожник. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «
Судя по комментариям к снимкам, авария произошла в понедельник, 8 июля, примерно в 22:30. Анонимный автор снимка отметил, что за рулем «ВАЗ-2107» был 19-летний юноша.
Подробности уточняются.
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