На День города перед липчанами выступят артисты Black Star

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На День города, 19 июля, перед липчанами выступят артисты Black Star — Клава Кока, Натан, Ternovoy и ARS-N. Об этом сообщила
Звезды выступят на фестивале в Липецком городище с 19:00 до 22:30.
В этом году липчане будут отмечать День города два дня — 19 и 20 июля. Помимо концерта со звездами лейбла Black Star, их ждут этнофестиваль «Липецкое городище», танцевальный баттл, авиашоу и световое шоу, водный парад, фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами» и другие грандиозные активности.
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