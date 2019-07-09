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15:27, 9 июля 2019 297
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Минприроды напомнило о запрете мойки автомобилей в Ласковском озере

Минприроды напомнило о запрете мойки автомобилей в Ласковском озере

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Минприроды напомнило о запрете мойки автомобилей в Ласковском озере. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей по статье 8.13 КоАП РФ, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Ласковское озеро является памятником природы регионального значения, но это не запрещает движение транспортных средств на прилегающей к нему территории.

При этом стоянка и мойка автомобилей на берегу водоема нарушает правила охраны водных биоресурсов (рыбы). Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по закону может привлечь нарушителей к ответственности.

Кроме того, минприроды направило в администрацию муниципального района информацию о необходимости обеспечения использования пляжа на Ласковском озере согласно требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, ранее рязанка пожаловалась на «автомобильный ад» на Ласковском озере, который устроили отдыхающие.

Справка

Ласковское озеро признано памятником природы регионального значения по решению Рязанского облисполкома «О признании водных объектов памятниками природы» от 30 декабря 1974 г. № 366.


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