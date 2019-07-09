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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Минприроды напомнило о запрете мойки автомобилей в Ласковском озере. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей по статье 8.13 КоАП РФ, сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что Ласковское озеро является памятником природы регионального значения, но это не запрещает движение транспортных средств на прилегающей к нему территории.
При этом стоянка и мойка автомобилей на берегу водоема нарушает правила охраны водных биоресурсов (рыбы). Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по закону может привлечь нарушителей к ответственности.
Кроме того, минприроды направило в администрацию муниципального района информацию о необходимости обеспечения использования пляжа на Ласковском озере согласно требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Напомним, ранее рязанка пожаловалась на «
Справка
Ласковское озеро признано памятником природы регионального значения по решению Рязанского облисполкома «О признании водных объектов памятниками природы» от 30 декабря 1974 г. № 366.
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