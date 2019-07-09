Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии

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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил
Вместе с Артамоновым в Сирию приехали глава Липецка Евгения Уваркина и депутат Госдумы, Герой России Владимир Богодухов.
Артамонов встретился с начальником липецкого авиацентра, замкомандующего группировкой войск по ВКС генерал-лейтенантом Юрием Сушковым.
Липчане поучаствовали в открытии стелы самолету Миг-21, который стоял на вооружении 20 стран мира. Ее установили на авиабазе как символ славы русского оружия.
Артамонов поблагодарил липчан, военнослужащих Липецкого авиацентра, несущих службу в Сирии.
Делегация региона также возложила цветы к мемориалу в память о военнослужащих группировки войск (сил) ВС РФ, погибших при выполнении боевых задач в САР.
Для личного состава авиабазы прошел концерт с участием артистов областной филармонии, областного центра культуры, народного творчества и кино и Грязинского ЦКР.
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