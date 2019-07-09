Кораблинец предстанет перед судом за убийство из ревности

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Кораблинец предстанет перед судом за убийство. Ранее 40-летнего мужчину уже неоднократно привлекали к ответственности, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений.
По данным регионального
Во время ссоры обвиняемый избил потерпевшего, в том числе табуретом по голове. От полученных травм мужчина скончался.
Напомним, третий гость во время происшествия
В отношении 40-летнего кораблинца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Материалы с обвинительным заключением направили в суд.
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