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10:00, 9 июля 2019 236

Компания Online-Teacher.Ru предложила рязанцам учить английский при помощи «Скайпа»

Компания Online-Teacher.Ru предложила рязанцам учить английский при помощи «Скайпа»

Фото: Pixabay.com

Компания Online-Teacher.Ru предложила рязанцам учить английский при помощи Skype. Специалисты пояснили, чем удобен этот метод.

Портал предлагает учить язык с его носителем, не выезжая из страны. Отмечается, что даже один дистанционный урок в неделю «способен дать отличные результаты» благодаря квалифицированным репетиторам.

«Дистанционная школа, специализирующаяся на уроках по Skype, которая дорожит своей репутацией и ориентирована на потенциального клиента, сотрудничает только с дипломированными репетиторами, — отметили в Online-Teacher.Ru.— Как правило, такие преподаватели и репетиторы прошли специальное обучение и получили необходимые сертификаты TESOL, TEFL или CELTA, которые подтверждают компетентность лица».

Опытный репетитор поможет избавиться от акцента и улучшить произношение. Носитель языка разговаривает и обучает на актуальном и живом языке, его ученики понимают сленг и разговорную речь.

Еще одним преимуществом занятий по Skype является их цена.

«За приемлемую цену человек получает большой опыт общения с иностранным лицом и квалифицированную помощь. Экономится не только деньги, но и время, — подчеркнули в компании».

Обучающийся сам выбирает частоту и продолжительность проведения уроков.

Контакты проекта:

  • online.teacher.ru@gmail.com
  • +7 (919) 791-33-33 (Россия, Москва) звонки и SMS

На видео смотрите пример урока


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