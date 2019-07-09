Компания Online-Teacher.Ru предложила рязанцам учить английский при помощи «Скайпа»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Компания
Портал предлагает учить язык с его носителем, не выезжая из страны. Отмечается, что даже один дистанционный урок в неделю «способен дать отличные результаты» благодаря квалифицированным репетиторам.
«Дистанционная школа, специализирующаяся на уроках по Skype, которая дорожит своей репутацией и ориентирована на потенциального клиента, сотрудничает только с дипломированными репетиторами, — отметили в Online-Teacher.Ru.— Как правило, такие преподаватели и репетиторы прошли специальное обучение и получили необходимые сертификаты TESOL, TEFL или CELTA, которые подтверждают компетентность лица».
Опытный репетитор поможет избавиться от акцента и улучшить произношение. Носитель языка разговаривает и обучает на актуальном и живом языке, его ученики понимают сленг и разговорную речь.
Еще одним преимуществом занятий по Skype является их цена.
«За приемлемую цену человек получает большой опыт общения с иностранным лицом и квалифицированную помощь. Экономится не только деньги, но и время, — подчеркнули в компании».
Обучающийся сам выбирает частоту и продолжительность проведения уроков.
Контакты проекта:
На видео смотрите пример урока
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы смогут повлиять на графики и маршруты городского транспорта
|
cледующая новость →За первую неделю июля в Рязани заделали ямы на десяти улицах
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.