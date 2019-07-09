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Фото: Pixabay.com
Госдума упростила правила подтверждения инвалидности. Теперь гражданам не надо предоставлять бумажные справки, передает
Закон связан с началом работы государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Необходимые сведения Пенсионный фонд будет передавать в электронной форме.
Если в реестре не окажется нужных данных, инвалид сможет предоставить в соответствующие органы бумажные документы.
Также с лета 2020 года инвалиды будут оформлять разрешение на бесплатную парковку на портале госуслуг.
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