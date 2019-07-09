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15:37, 9 июля 2019 249
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Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

Фото: Pixabay.com

Госдума упростила правила подтверждения инвалидности. Теперь гражданам не надо предоставлять бумажные справки, передает РИА Новости.

Закон связан с началом работы государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Необходимые сведения Пенсионный фонд будет передавать в электронной форме.

Если в реестре не окажется нужных данных, инвалид сможет предоставить в соответствующие органы бумажные документы.

Также с лета 2020 года инвалиды будут оформлять разрешение на бесплатную парковку на портале госуслуг.


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