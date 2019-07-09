Форумы, Большая зарядка и выпускной. «Рельеф-Центр» и ТМ Berlingo поддержали рязанскую молодежь

Одна из знаковых характеристик успешного бизнеса — поддержка общественно значимых проектов и неравнодушие к социальной сфере. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Рельеф-Центр».

Особенно важно уделять внимание молодому поколению — именно от них зависит, каким будет наше будущее, уверены представители компании.

По их словам, «Рельеф-Центр» и ТМ Berlingo поддерживают активных и талантливых молодых людей Рязани: «Министерство образования и молодежной политики региона высоко ценит участие компании в реализации образовательных, спортивных, научных инициатив».

Одни из недавних совместных проектов «Рельеф-Центра», ТМ Berlingo и правительства области — организация Большой зарядки в День молодежи, праздника для выпускников «Большой выпускной 2019» и помощь рязанским делегациям, которые отправились на молодежные образовательные форумы «Территория смыслов» и «Таврида».

«Большая зарядка прошла 27 июня на Лыбедском бульваре. Под руководством опытных фитнес-инструкторов молодые люди получили мощный заряд бодрости, энергии и отличного настроения, — рассказали в пресс-службе. — 28 июня в Рязани организовали праздник для всех выпускников, их родителей и учителей. Поддержка „Рельеф-Центра“, который прошел путь от небольшой региональной фирмы до крупного федерального холдинга, особенно ценна и символична для проведения такого мероприятия. Это яркий пример веры в себя для молодых людей, которые открывают новую страницу своей жизни. А канцелярские принадлежности торговой марки Berlingo помогают найти свой стиль и быть всегда на шаг впереди».

5 июля студенты, активисты, волонтеры, рабочая молодежь из Рязанской области отправились на образовательные форумы «Территория смыслов» и «Таврида». Это крупные площадки, где можно представить свои проекты и получить помощь для их реализации.

«Помощь со стороны „Рельеф-Центра“ и торговой марки Berlingo очень важна для молодых людей, которые только ищут себя и свой путь. Пример „Рельеф-Центра“ доказывает, что в нашем регионе есть все возможности для успешной реализации и достижения целей», — заключили в компании.