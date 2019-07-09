Центр Тулы взяла под охрану военная полиция

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Военная полиция взяла под охрану центр Тулы. Об этом сообщили «
Работу по охране общественного порядка обеспечивает тульская полиция совместно с Военной полицией.
С начала года региональное УМВД провело более 60 рейдов с Военной полицией. В результате выявили 62 правонарушения, шесть из них совершили военнослужащие.
Рейды продолжатся.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.