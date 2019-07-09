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17:43, 9 июля 2019 150
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Центр Тулы взяла под охрану военная полиция

Центр Тулы взяла под охрану военная полиция

Военная полиция взяла под охрану центр Тулы. Об этом сообщили «Тульские новости».

Работу по охране общественного порядка обеспечивает тульская полиция совместно с Военной полицией.

С начала года региональное УМВД провело более 60 рейдов с Военной полицией. В результате выявили 62 правонарушения, шесть из них совершили военнослужащие.

Рейды продолжатся.


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