Жительницы Владимира стали чаще пользоваться анестезией на родах

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Во Владимирском перинатальном центре частота использования эпидуральной анестезии увеличилась более чем на 45 процентов — с 1,6 процента в 2014 году до 45,6 процента в первом полугодии 2019 года, сообщил
Как отметили в сообщении, роженице вводят анестетик в область вокруг оболочки спинного мозга, в результате чего болевая импульсация от органов малого таза эффективно блокируется. Этот вид обезболивания имеет ряд очевидных преимуществ и проводится как по медицинским показаниям, так и по желанию самой женщины.
В конце 2018 года перинатальный центр первым во Владимирской области внедрил еще один современный метод обезболивания — пациент-контролируемую продленную эпидуральную анестезию, при которой обезболивающий препарат вводится автоматически по сигналу пациентки.
Главврач Надежда Туманова уточнила, что качественное и безопасное обезболивание повышает уровень оказания медицинской помощи пациенткам и позволяет сделать процесс родов максимально комфортным.
«Мы лечим и родоразрешаем пациенток с различной патологией беременности и плода, поэтому очень важно своевременно оказать им помощь. Кроме того, эффективное обезболивание помогает улучшить психологическое состояние таких пациенток», — подчеркнула Туманова.
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