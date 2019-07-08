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10:48, 8 июля 2019 148
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Жительницы Владимира стали чаще пользоваться анестезией на родах

Жительницы Владимира стали чаще пользоваться анестезией на родах

Во Владимирском перинатальном центре частота использования эпидуральной анестезии увеличилась более чем на 45 процентов — с 1,6 процента в 2014 году до 45,6 процента в первом полугодии 2019 года, сообщил сайт горадминистрации.

Как отметили в сообщении, роженице вводят анестетик в область вокруг оболочки спинного мозга, в результате чего болевая импульсация от органов малого таза эффективно блокируется. Этот вид обезболивания имеет ряд очевидных преимуществ и проводится как по медицинским показаниям, так и по желанию самой женщины.

В конце 2018 года перинатальный центр первым во Владимирской области внедрил еще один современный метод обезболивания — пациент-контролируемую продленную эпидуральную анестезию, при которой обезболивающий препарат вводится автоматически по сигналу пациентки.

Главврач Надежда Туманова уточнила, что качественное и безопасное обезболивание повышает уровень оказания медицинской помощи пациенткам и позволяет сделать процесс родов максимально комфортным.

«Мы лечим и родоразрешаем пациенток с различной патологией беременности и плода, поэтому очень важно своевременно оказать им помощь. Кроме того, эффективное обезболивание помогает улучшить психологическое состояние таких пациенток», — подчеркнула Туманова.


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