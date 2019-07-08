Жительница Дзержинска ударила ножом незнакомца, чтобы защитить брата

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Жительница Дзержинска ударила ножом незнакомца. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщила
По версии следствия, весной текущего года к фигурантке пришел ее брат, который рассказал, что он поссорился с местными жителями.
Обвиняемая, решив помочь родственнику, приехала к обидчикам, вытащила нож из рукава кофты, ударила одного из оппонентов ножом и скрылась с места происшествия.
Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.
Обвиняемую задержали.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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