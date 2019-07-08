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14:56, 8 июля 2019 1 876
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Во вторник рязанцев ждет массовое отключение воды

Во вторник рязанцев ждет массовое отключение воды

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 9 июля, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта с 20:00 9 июля до 5:00 10 июля воды не будет на улицах:

  • Есенина,
  • Колхозная,
  • Маяковского,
  • Горького,
  • проезд Машиностроителей,
  • Семашко,
  • Братиславская,
  • Полетаева,
  • Гагарина,
  • Татарская,
  • Стройкова,
  • Ленинского Комсомола,
  • С. Середы,
  • 1-я Железнодорожная,
  • 2-я Железнодорожная,
  • Первомайский проспект,
  • Дзержинского,
  • Вокзальная,
  • Октябрьский городок,
  • профессора Никулина,
  • Островского,
  • Осипенко,
  • Татарский переулок,
  • Троллейбусный переулок,
  • с 1-й по 14-ю Линии,
  • Высоковольтная,
  • Весенняя,
  • 1-й Мопровский переулок,
  • 2-й Мопровский переулок,
  • Пушкина,
  • Шевченко,
  • площадь Димитрова,
  • Солнечная,
  • 1-е Бутырки,
  • 2-е Бутырки,
  • 3-и Бутырки,
  • Семинарская, дома №№32, 35, 35 корпус 1, 39,
  • Павлова, дом №52,
  • Пожалостина, дом №46.

В это же время воду отключат в поселках Борки (улицы с 1-го по 12-й районы) и Шпалозавод.

Подачу холодной воды снизят по адресам:

  • Первомайский проспект,
  • Каширина,
  • Семинарская,
  • Павлова,
  • Пожалостина,
  • Кудрявцева,
  • Пролетарская,
  • Трубежная,
  • Сенная,
  • Краснорядская,
  • Маяковского (от Первомайского проспекта до Свободы),
  • Горького (от Краснорядской до Праволыбедской),
  • Ленина,
  • Введенская,
  • Вознесенская,
  • Фрунзе,
  • Яхонтова.

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