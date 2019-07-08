Во вторник рязанцев ждет массовое отключение воды

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 9 июля, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом
Из-за ремонта с 20:00 9 июля до 5:00 10 июля воды не будет на улицах:
В это же время воду отключат в поселках Борки (улицы с 1-го по 12-й районы) и Шпалозавод.
Подачу холодной воды снизят по адресам:
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.