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16:44, 8 июля 2019 230
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Во Владимире через год нашли убийцу, утопившего тело жертвы в реке

Во Владимире через год нашли убийцу, утопившего тело жертвы в реке

Во Владимире убийцу задержали через год после преступления, сообщил сайт регионального СУ СКР.

В сентябре 2018 года местная жительница обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении 46-летнего сына. Поиски не давали никакого результата.

Спустя год тело удалось найти в реке Клязьма.

Выяснилось, что 24 сентября 2018 года подозреваемый выпивал в компании.

Во время застолья в дом вошел потерпевший и решил остаться. Пьяный мужчина поссорился с нежеланным гостем и нанес ему прикладом ружья множественные удары в область головы, от которых тот скончался на месте.

После случившегося злоумышленник, чтобы скрыть следы убийства, вывез тело к реке, привызял кирпич и сбросил мужчину в воду.

«До задержания он спокойно жил в поселке, после предъявления собранных по делу доказательств признался в содеянном», — говорится в сообщении.

Обвиняемого заключили под стражу.


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