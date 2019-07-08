Во Владимире через год нашли убийцу, утопившего тело жертвы в реке

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Во Владимире убийцу задержали через год после преступления, сообщил
В сентябре 2018 года местная жительница обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении 46-летнего сына. Поиски не давали никакого результата.
Спустя год тело удалось найти в реке Клязьма.
Выяснилось, что 24 сентября 2018 года подозреваемый выпивал в компании.
Во время застолья в дом вошел потерпевший и решил остаться. Пьяный мужчина поссорился с нежеланным гостем и нанес ему прикладом ружья множественные удары в область головы, от которых тот скончался на месте.
После случившегося злоумышленник, чтобы скрыть следы убийства, вывез тело к реке, привызял кирпич и сбросил мужчину в воду.
«До задержания он спокойно жил в поселке, после предъявления собранных по делу доказательств признался в содеянном», — говорится в сообщении.
Обвиняемого заключили под стражу.
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