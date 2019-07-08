В тульском магазине нашли просроченный фарш

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В тульском магазине в Веневском районе нашли просроченный фарш, сообщил
В торговом павильоне на улице Полевая дом 6 нашли следующие нарушения:
К продаже допустили 9,5 килограммов просроченного куриного фарша.
По результатам проверки возбудили три дела об административном правонарушении.
Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сасове из горящего дома спасли семью пенсионеров. Видео
|
cледующая новость →С весны в Рязани убрали около 60 несанкционированных свалок
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.