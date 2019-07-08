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В Тамбовской области завершили капремонт в в 41 многоэтажке, сообщил
Комиссия приняла в эксплуатацию 30 домов. На эти цели потратят 677 миллионов рублей.
Известно, что в двадцати многоэтажках заменят 90 лифтов на общую сумму 178 миллионов рублей. На данный момент работы выполнены в пяти домах.
«Так, в доме 67 по улице Полынковская установлено шесть новых лифтов. Столько же — в доме 3 по улице Сергеева-Ценского», — говорится в сообщении.
В целом по области в 24 многоквартирных домах заменят 104 лифта. Стоимость работ составит 204 миллиона рублей.
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