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15:29, 8 июля 2019 147
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В Тамбовской области завершили капремонт в в 41 многоэтажке

В Тамбовской области завершили капремонт в в 41 многоэтажке

В Тамбовской области завершили капремонт в в 41 многоэтажке, сообщил сайт горамдинистрации.

Комиссия приняла в эксплуатацию 30 домов. На эти цели потратят 677 миллионов рублей.

Известно, что в двадцати многоэтажках заменят 90 лифтов на общую сумму 178 миллионов рублей. На данный момент работы выполнены в пяти домах.

«Так, в доме 67 по улице Полынковская установлено шесть новых лифтов. Столько же — в доме 3 по улице Сергеева-Ценского», — говорится в сообщении.

В целом по области в 24 многоквартирных домах заменят 104 лифта. Стоимость работ составит 204 миллиона рублей.


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