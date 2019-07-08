RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Спасске три расчета тушили загоревшуюся машину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.
Пожар произошел на улице Белинского в субботу, 6 июля, в 19:29.
Никто не пострадал.
Марка машины не уточняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНочью под Калугой загорелся автомобиль
|
cледующая новость →Путин присвоил тамбовчанину звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.