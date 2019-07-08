В рязанском медколледже выпустили свыше 450 специалистов

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В рязанском медколледже выпустили 458 молодых специалистов. Об этом
Дипломы получили выпускники шести направлений: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая» и «Фармация».
Отмечается, что 97 человек завершили обучение с красными дипломами.
Фото рязанского
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