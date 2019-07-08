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14:08, 8 июля 2019 122
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В Липецкой области ввели запрет на посещение лесов

В Липецкой области ввели запрет на посещение лесов

В Липецкой области ввели запрет на посещение лесов, сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с установлением высокой пожарной опасности, по 23 июля 2019 года Постановлением администрации региона введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса», — говорится в сообщении.

На территориях организовали контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и машин, пребывающих в лесах.

Также организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности.

Жителей и гостей города попросили воздержаться от поездок в лес в период действия ограничения.


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