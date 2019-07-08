В Липецке зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита

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В Липецке пациенту поставили диагноз «клещевой энцефалит», сообщил
В управлении Роспотребнадзора отметили, что случай оказался завозным. Пострадавший заразился от укуса клеща в Алтайском крае .
«Случаи переноса клещевого энцефалита членистоногими насекомыми в Липецкой области не зафиксированы ни в прошлом, не в нынешнем годах. В регионе уже 10 человек подхватили другую опасную болезнь — клещевой боррелизоз. Это уже больше, чем за весь прошлый год», — говорится в сообщении.
Всего на территории области клещи в этом году покусали уже около трех тысяч человек.
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