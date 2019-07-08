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В Кирсанове столкнулись два подростка на мотоциклах. Авария произошла в субботу, 6 июля, на улице Красноармейской в районе дома №16, сообщила
15-летний подросток за рулем мотоцикла ALFA не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Cobracrossfire 125, за рулем которого был 16-летний местный житель.
В результате ДТП водитель ALFA получил травмы. Его доставили в больницу.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.